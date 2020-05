ORF-Journalist Paul Schulmeister ist tot

Schulmeister war ein engagierter Österreicher und überzeugter Europäer, einer, der immer seinen Überzeugungen folgte, sich nie in ein Schema pressen ließ. Als er 1984, aus Bonn kommend, Chef der ORF -Auslandsredaktion wurde, begann Schuli, wie ihn jeder nannte, sein erstes Statement vor seiner Redaktion mit dem Satz: "Wenn man aus Europa zurück nach Österreich kommt ..." Das war gar nicht überheblich gemeint, er beobachtete nur scharf, wie die österreichische Politik versuchte, sich von internationalen Entwicklungen fernzuhalten. Und er wusste, dass Österreich eine Öffnung nach Europa brauchen würde.



In diesem Sinn war Schulmeister kein Konservativer, obwohl er in der schlichten Welt des ORF auf dieser Seite angesiedelt wurde. Er argumentierte vielmehr für Veränderungen, in der Gesellschaft ebenso wie in seiner katholischen Kirche.



Aber wenn Paul Schulmeister nach langen Überlegungen und Gesprächen von etwas überzeugt war, dann kommentierte er mit großem Eifer. Er tat dies ab 1972, als er stellvertretender Auslandschef des ORF wurde, und dann als Auslandskorrespondent in Bonn ab 1979, später auch in Berlin, im wiedervereinigten Deutschland.