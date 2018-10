ORF gibt "Babylon Berlin" besseren Sendeplatz

Der ORF zeigt die nächsten drei Folgen von " Babylon Berlin" am Donnerstag nun doch an einem besseren Sendeplatz. Ursprünglich sollten diese erst ab 22.20 Uhr zu sehen sein; nach dem Erfolg des Auftakts am Sonntag (472.000 Seher waren bei der ersten Folge dabei) und Kritik (u.a. im KURIER) an der späten Programmierung ist " Babylon Berlin" am Donnerstag nun laut KURIER-Informationen ab 20.15 Uhr zeitgleich mit der ARD-Ausstrahlung zu sehen. "Das Team" folgt im Anschluss.