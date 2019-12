Opernsänger Peter Schreier mit 84 Jahren gestorben

DDR-Export. Der deutsche Opernsänger und Dirigent Peter Schreier, 1935 in Meißen geboren, starb am Christtag nach langer Krankheit in Dresden. Schreier galt als einer der führenden lyrischen Tenöre des 20. Jahrhunderts. Er gastierte von New York bis Mailand auf den wichtigsten Opernbühnen, 25 Jahre lang trat er bei den Salzburger Festspielen auf. Und er war der wichtigste DDR-Exportschlager auf sängerischem Gebiet. Er genoss Privilegien – ohne SED-Parteibuch. Zudem dirigierte er u.a. die Wiener Symphoniker und die Staatskapelle Dresden.