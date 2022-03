Opernpremiere: Ein farbenreicher, musikalisch gelungener „Parsifal“

Im zweiten Akt herrscht oben Klingsor, unten agieren die Blumenmädchen wie Prostituierte in einem Käfig. Beim Karfreitagszauber ist dem Leading Team leider nichts eingefallen. Kann man die schäbige, recht bieder bebilderte Szene noch in Kauf nehmen, so findet eine erkennbare Interpretation des „Bühnenweihfestspiels“ kaum statt, das Weihevolle fehlt sowieso. Zudem ist die Personenführung von Schuske, in Linz immerhin Schauspielchef, statisch und konventionell.