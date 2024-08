Opernfestival in Aix-en-Provence: Klassische Inszenierungen, Sex in Großaufnahme und viel Gluck

Obwohl die Episoden in Iphigénie eine gemeinsame Protagonistin haben, sind ihre Stimmlagen sehr unterschiedlich. Die amerikanische Sopranistin Corinne Winters stellte sich dieser zermürbenden Aufgabe, fühlte sich aber in der höheren, leichteren Stimmlage der Aulide deutlich wohler als im tieferen Bereich der Tauride.

Das Festival d'Aix en Provence eröffnete seine 77. Ausgabe mit zwei Opern von Christoph Willibald Gluck: "Iphigénie en Aulide" und "Iphigénie en Tauride", die im Rahmen eines Doppelmarathons unter der Leitung des Russen Dmitri Tcherniakov aufgeführt wurden. Wenn Mozart der meistgespielte Komponist in Aix seit der Eröffnung des Festivals im Jahr 1948 ist, so steht Gluck an zweiter Stelle. Dennoch ist die Aufführung dieser abendfüllenden Partituren selbst für ein französischsprachiges Publikum, das an die geheimnisvolle Natur des Genres gewöhnt ist, eine Ausdauerübung.

Die Handlung reicht weiter in die biblische Geschichte zurück als Voltaires Libretto oder auch andere Adaptionen wie Händels Oratorium "Samson" und Saint-Saëns' Oper "Samson et Dalila". Die Schauspielerin Andrea Ferréol stellt Samsons alte Mutter dar und rezitiert Passagen aus Colm Tóibíns Roman "Das Testament an Maria" (2012) über die Kindheit Samsons.

Da die Originalpartitur von Rameaus "Samson" vor etwa 250 Jahren verloren ging, ist die Produktion in Aix eine wissenschaftliche Ausgrabung und Zusammenstellung anderer Rameau-Stücke, die ihre Spuren enthalten. Das Ergebnis sind über 60 Nummern, darunter Ausschnitte aus Werken wie "Les Indes Galantes", "Castor et Pollux", "Les Fêtes d'Hébé" und "Zoroastre". Die ergreifende Arie, in der Dalila ihren Verrat an Samson bereut, wird auf die Melodie von "Entrée de Polymnie" aus "Les Boréades" gesungen.

Die albanische Sopranistin Ermonela Jaho singt die Butterfly trotz ihrer manchmal begrenzten Kraft mit Intensität und Zartheit. Leider sind in ihrem Scheinwerferlicht die Unzulänglichkeiten des amerikanischen Tenors Adam Smith als Pinkerton umso krasser. Auch die Suzuki von Mihoko Fujimura bleibt hinter dem zurück, was man von der engsten Vertrauten der verzweifelten Cio-Cio-San erwartet. Der Mezzosopran der Wagner-Veteranin hat ein unscharfes, düsteres Timbre, das in krassem Gegensatz zu Jahos filigranem Legato steht.

Ein Laufband lässt Geishas lautlos in die Bühnenmitte gleiten, ein japanisches Ahnenhaus mit Paravents und leuchtenden Laternen, Männer und Frauen in traditioneller Kleidung, weiß maskierte Kabuki-Schauspieler, die sich erstaunlich streng an den Text halten.

Nach den fesselnden Inszenierungen von Jakob Lenz (2019) und Salomé (2022) wartete das Publikum in Aix mit Spannung auf Andrea Breths Vision von Madame Butterfly. Bekannt für ihre legendären, oft erschütternden Inszenierungen der letzten vier Jahrzehnte, genießt sie in Frankreich Kultstatus und gilt als eine der ganz Großen des deutschen Regietheaters. Die Frage, die sich jeder stellte, war, wie sie sich Puccinis exotischem Melodram nähern würde. Schließlich erzählte sie dieses abgedroschene Melodrama mit der Einfachheit einer Hokusai-Radierung, mit großer Schlichtheit und fein abgestimmter Schauspielregie.

Alles, was Sie schon immer über Pelléas wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten

Die fünfte und letzte szenische Oper der diesjährigen Festspiele ist eine Wiederaufnahme von Katie Mitchells 2016 entstandener Inszenierung von Debussys einziger vollendeter Oper Pelléas et Mélisande. Die englische Regisseurin hat ihre Inszenierung überarbeitet, insbesondere die Sexszenen perfektioniert und sie realistischer und kinematografischer gestaltet; Vergewaltigungen und Missbrauch sind an der Tagesordnung. Der Haupttäter ist natürlich Golaud (der französische Bariton Laurent Naoury, das einzige Mitglied der Originalbesetzung), der nicht nur Mélisande (Chiara Skerath), sondern auch den Jungen Yniold (in Mitchells neuer Version ein Teenager, gesungen von Emma Fekete) angreift. Kurz vor Beginn der Ouvertüre schläft Mélisande auf einem Bett ein, und von da an verstehen wir, dass wir ihren Traum verfolgen. Die Protagonistin hat einen Doppelgänger und ist somit in zwei Teile gespalten, "einer lebt die Handlung und der Doppelgänger sieht zu, wie er dieselbe Handlung lebt", erklärt Mitchell - wie in einem Traum.

Diese Traumwelt spielt sich auf einer Bühne von gespenstischer Schönheit ab: eine wackelige Wendeltreppe, ein verlassenes Schwimmbad und ein Schlafzimmer, dessen Wand von einem großen, belaubten Baum durchbohrt wird. In diesem Zimmer dient ein Schrank als Tor zu einer anderen Dimension, in der Mélisande wie Alice im Kaninchenbau verschwindet. Die große Entdeckung des Abends war jedoch der außergewöhnliche britische Bariton Huw Montague Rendall, der mit seiner beispielhaften Eleganz und Sensibilität ganz in der Tradition des britischen Tenors Ian Bostridge steht. Die musikalische Leitung von Susanna Mälkki zeichnet sich durch kontrollierte Tempi und eine breite Palette von Farben aus, die oft wie in der Zeit schweben.