"La Traviata"-Finale in Gars: Wo die Musik im Zentrum steht

Mit Verve in der Stimme

Auf weite Passagen würde der Begriff „semi-konzertant“ zutreffen. Was bei diesen exquisiten Stimmen jedoch nichts Schlechtes bedeutet (auf das Musikalische bezieht sich auch die Sternewertung). Hila Fahima ist eine betörende Kameliendame. Sie changiert als Violetta Valéry zwischen Selbstbewusstsein und dem Leid durch ihre Schwindsucht, die sie so fragil macht. In jeder Phase lässt sie die Emotionen in ihrer Stimme spüren, die Spitzentöne erreicht sie mit Leichtigkeit. Mit Verve intoniert sie das „Sempre libera“. Betörend nimmt sie am Ende Abschied. So bewegend hört man das „Addio, del passato“ nicht oft.

Filip Filipović ist ein exzellente Alfredo. Seine Tenorstimme hat einen markanten Kern und nimmt mit dem wunderbar weichen, wie helles Gold schimmerndem Timbre ein.

Clemens Unterreiner überzeugt darstellerisch und vokal als dessen Vater Giorgio Germont. Flaka Goranci nimmt mit ihrem expressiven, klaren Mezzosopran als Flora ein.

Auch die kleineren Rollen sind sehr gut besetzt. Der Chor (Leitung: Michał Juraszek) klingt ausgewogen. Levent Török führt das sehr gut disponierte Festival-Orchester präzise und versteht es, Emotionen zu entfachen. Diesen Dirigenten würde man gern öfter hören. Ovationen.