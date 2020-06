One Direction kommen 2015 nach Österreich

Den ersten Österreichauftritt der britisch-irischen Boygroup One Direction hat Sony am Donnerstag für kommendes Jahr angekündigt. Am 10. Juni 2015 wird das Quintett im Rahmen der "On The Road Again Tour 2015" im Wiener Ernst-Happel-Stadion im Prater live zu sehen sein. Der Vorverkauf startet am 1. November um 9.00 Uhr. Am 17. November erscheint dann das vierte Album mit dem stimmigen Titel "FOUR".

One Direction war durch die Teilnahme am Fernseh-Talentwettbewerb "The X-Factor" im Jahr 2010 in Großbritannien zu Berühmtheit gelangt. Mittlerweile sind sie weltweit bekannt. Die Gruppe konnnte bisher schon mehr als 35 Millionen Platten verkaufen.