Kampfkreischen aus 44.000 Kehlen

Zuerst einmal tanzten alle zu "Macarena", und das war richtig nett: Im Anwärmsoundtrack zu One Direction erklang die alte Tanz-Nummer, und 44.000 gut gelaunte Menschen im Ernst-Happel-Stadion machten mit.

Das war das einzig wirklich Überraschende des Abends. Denn der Song stammt aus 1994, einer Ur-Zeit also, als die meisten One-Direction-Fans noch lange nicht geboren waren. Und ihre Mütter Take That für die tollste Band aller Zeiten hielten.

Jetzt aber, und das ließen die Fans am Mittwochabend ohne jede Möglichkeit zum Widerspruch wissen, jetzt aber erleben wir die ehrlich wirklich sicher richtig tollste Band aller Zeiten.

One Direction nämlich.

Kaum kommen die endlich auf die Bühne, beweisen die Fans – weiblich und sehr jung bis jung – beeindruckende Multitasking-Fähigkeit: Sie können zugleich die Videoaufnahme am Handy starten, dieses in die Höhe reißen und ohrenbetäubend kreischen. So laut, dass sie die Soundanlage niederringen.

