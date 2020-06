Olympique laden in den "Crystal Palace"

Aber zurück zum Album. Darauf finden sich 13 einzigartige Songs, die sich schwer in eine Schublade pressen lassen. „Face Down To Earth“ kommt bluesig daher, Fabian Woschnagg lässt seine Stimme in bester Tom-Waits-Manier kratzig, versoffen und verraucht erklingen. Rockig wird es mit „The Reason I Came“, mit dem Titelsong „ Crystal Palace“ hingegen lassen es Olympique etwas ruhiger aber keinesfalls weniger ein- und tiefgängiger angehen.

Kreativ sind Fabian Woschnagg, Leo Scheichenost und Nino Ebner aber nicht nur beim Musizieren, auch ihre Videos strotzen nur so vor schrägen Ideen. Besonders mit dem Clip zum Song „No Estate To Remain“ (siehe Video) haben sie eine ordentliche Portion Aufmerksamkeit bekommen.

Man darf gespannt sein, wohin der Weg von Olympique führt. Auf jeden Fall zuerst einmal auf Tour.

14.11. 2015 Leopold, Wien (Release Party)

6.2. 2015 Rockhouse, Salzburg

20.2. 2015 Weekender, Innsbruck

21.2. 2015 Carinisaal, Lustenau

5.3. 2015 WUK, Wien

7.3. 2015 PPC, Graz

Link: www.olympiqueofficial.com