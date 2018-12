Österreichs "Voice"-Finalistin Jessica Schaffler: Naturtalent

Darauf vorbereitet hat Forster sein junges Talent vor allem mit Arbeit an den Texten: „Es gibt bei The Voice Kandidaten, die sind ein krasses Naturtalent. Dann gibt es Techniker, die unglaublich fleißig sind. Und es gibt Leute, die vielleicht gar nicht so gut singen, aber unheimlich viel Gefühl in der Stimme haben. Jessica hat alle diese Vorzüge. Sie ist super fleißig und hat immer sofort umgesetzt, wenn ich ihr Feedback gegeben habe. Man merkte aber schon, dass sie nicht viel Erfahrung damit hat, wie man mit einem Text umgeht. Wir haben viel darüber gesprochen, wovon ein Song handelt, ausprobiert, wie er sich anfühlt, wenn sie ihn nur vorliest und nicht vorsingt – einfach erarbeitet, was sie damit sagen will.“