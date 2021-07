Österreicher mit Chancen auf Orchester-Grammy

Taylor Swift und der Hip-Hopper Kendrick Lamar sind die großen Favoriten für die nächsten Grammys. Die Sängerin wurde am Montag in insgesamt sieben und gleich drei Hauptkategorien der wichtigsten Musikpreise der Welt nominiert. Swift kann sowohl den Preis für den Song als auch für das Album und die Aufnahme des Jahres gewinnen. Lamar ist gleich elfmal nominiert, darunter für das Album des Jahres. Wie Swift sieben Nominierungen heimste auch der kanadische Rapper The Weeknd ein. Die Grammys, die am 15. Februar bei einer Gala in Los Angeles verliehen werden, gibt es in mehr als 80 Kategorien, darunter auch für den Klassikbereich.