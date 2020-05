Österreich-Premiere für den neuen Film von Ulrich Seidl

Es geht in den Keller: Am Donnerstag gibt es im Gartenbaukino in Wien den neuen Film von Ulrich Seidl, "Im Keller", als Österreichpremiere zu sehen.

Der in Venedig uraufgeführte Essayfilm ist Auftakt des "/ slash"-Festivals, das sich in Folge im Filmcasino heuer zum fünften Mal dem "fantastischen Film" widmet. Am Programm (bis 28. September) stehen 40 "Höhepunkte des internationalen Genrekinos", wie es in der Ankündigung des Festivals heißt. Gäste sind die französischen Filmemacher Julien Maury und Alexandre Bustillo (bekannt geworden 2007 durch "L’Interieur" mit Kultschauspielerin Beatrice Dalle, die ebenfalls in Wien erwartet wird). Heuer präsentieren die beiden u. a. "Vivid" mit Ballett tanzenden Vampirinnen. Drei Anime-Werke werden zu sehen sein, darunter "The Tale of Princess Kaguya" von Isao Takahata und der in Steampunk-Design gefasste "Patema Inverted" von Yasuhiro Yoshiura.

Peter Dinklage ("Game Of Thrones") kämpft in "Knights of Badassdom" gegen einen Ober-Dämonen; Liv Tyler und Judy Greer spielen im Teenage-Angst-Film " Jamie Marks is Dead" mit. Zum Schluss gibt es das "ABC of Death", Teil zwei: 26 Todesarten werden in einzelnen Kurzfilmen präsentiert.