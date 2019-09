Nu-Metal-Band Korn: Von dunklen Mächten verfolgt

Brian Welch, der in Phoenix lebt, rief Davis in dessen Haus in Malibu/ Kalifornien sofort an, als er die Nachricht bekam: „Ich wollte seine Stimme hören, wollte dass er meine Stimme hört. Die anderen von der Band sind zu ihm gefahren, ich war erst zwei Tage später dort. Aber wir kennen uns seit 1993, das ist eine sehr lange Zeit. Da will man in solchen Krisen einfach füreinander da sein. Dass Jonathan dieses Album über den Prozess der Trauer schreiben konnte, war wie Therapie für ihn.“