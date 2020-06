Nowak als "Presse"-Chefredakteur bestätigt

Die Redakteursversammlung der Tageszeitung Die Presse hat am Mittwoch die Bestellung von Rainer Nowak zum neuen Chefredakteur mit 85 Prozent ihre Zustimmung erteilt. Sein Vorgänger Michael Fleischhacker hatte 2004 69,1 Prozent der Stimmen erhalten. Die Presse-Redaktion hat bei der Bestellung von Chefredaktionsmitgliedern ein Mitspracherecht und kann von den Eigentümern vorgeschlagene Kandidaten theoretisch mit Zweidrittelmehrheit ablehnen. Nowak ist erst der achte Presse-Chefredakteur, er tritt sein Amt mit September an und folgt Fleischhacker nach, der rund um die Kooperationspläne zwischen Presse und WirtschaftsBlatt aus dem Styria-Unternehmen ausscheidet.



Nowak war seit 2010 Innenpolitik-Chef des Blattes und leitete seit dem Start 2009 gemeinsam mit Außenpolitik-Chef Christian Ultsch die Presse am Sonntag. Der 1972 geborene neue Presse-Chefredakteur kommt aus einer Journalisten-Familie. Vater Josef A. Nowak leitete viele Jahre das Wien-Büro der " Tiroler Tageszeitung" und galt wegen seiner harten Fragen als eine der journalistischen Instanzen des wöchentlichen Pressefoyers nach dem Ministerrat, ehe er schließlich Chefredakteur der Austria Presse Agentur wurde. Mutter Krista Hauser arbeitete als Kulturjournalistin für den ORF.



Beim Hearing vor der Redaktion musste sich der neue Presse-Chefredakteur am Mittwoch einige "harte Fragen" zur Zukunft des Traditionsblattes gefallen lassen. Der Abgang der gesamten Führungsmannschaft von Presse und WirtschaftsBlatt sowie die kolportierten Fusions- und Sparpläne der Styria Media Group für ihre beiden Wiener Titel hatte die Redaktion zuletzt stark verunsichert. Konkrete Angaben, wohin die Reise geht, konnte Nowak dabei noch nicht machen, werden die Umstrukturierungs- und Integrationspläne für die beiden Blätter doch erst im Herbst unter dem neuen Geschäftsführer Michael Tillian entwickelt.