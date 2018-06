Nova-Rock-Auftakt: Volksfest-Grölerei statt Headbanging

Das beginnt schon damit, dass er viel zu wenig Programm hat. Immer wieder streckt er das Set mit langen Pausen, bei denen die Bühne schwarz bleibt. Er holt Fans mit Dinosaurier-Morphsuits auf die Bühne, amüsiert sich ewig darüber, und erzählt, dass er sein Statement von anno dazumal, dass Rock tot sei, revidieren möchte: Rock ist nicht tot, er habe sich nur versteckt und er, Manson, habe ihn, den Rock, jetzt wiedergefunden.

Irgendwie schräg. Denn so tot wie bei ihm klang Rock heute noch bei keinem Act. Starcrawler um 14 Uhr als als erster Act auf der Red Stage hatten prächtig vorgelegt: Die Spaghetti-dünne Frontfrau Arrow de Wilde tollte wie ein Berserker über die Bühne, spuckte Blut, küsste oder watschte die Fans in der ersten Reihe ab. Immer begleitet von einem Sound, der Glam, harten Rock, hymnische Melodien und überschäumender Spiellaune verschmolz.

Von der Energie her ebenfalls beeindruckend: Dead Cross. Dass dabei Mike Patton von Faith No More und Slayer-Drummer Dave Lombardo auf der Bühne standen, schien vielen entgangen zu sein. Der Rest hörte eine Band, deren Sound genauso roh und ruppig klang, wie ihr Zusammenspiel.