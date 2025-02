Wertschätzung für das Erbe Wiens

Wichtige Revitalisierung

Wobei Vorgefundenes und Hinzugefügtes gleichberechtigt kongenial verbunden und doch klar sichtbar getrennt erscheinen.

Der Bauherr wollte kein „weißes“, die Patienten eventuell abschreckendes Spital. So wurde der Maler und Farbenkünstler Oskar Putz damit beauftragt, für die Wände der Eingangshalle einen Farbcode zu entwickeln, der fröhlich und somit „angsthemmend“ wirkt.

Der Architekturkritiker Otto Kapfinger wertschätzt an den zahlreichen Arbeiten von NMPB „die Qualität einer brillanten, dabei aber eben nicht vordergründig spektakulären Konstruktivität“. Zu sehen an der Modernisierung großer, wichtiger Stadt-Bausteine wie der Erneuerung und Erweiterung der Arbeiterkammer beim Belvedere, an der Revitalisierung des denkmalgeschützten Ensembles der AKH-Frauenklinik von 1908, der alten Anlage der Austria-Tabakwerke in Ottakring – und eben an der bedeutenden Revitalisierung und Erweiterung der Universitätszahnklinik Wien, einer der größten und modernsten Europas mit 150.000 ambulanten Behandlungen pro Jahr an rund 40.000 Patienten.