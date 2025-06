Nine Inch Nails mit Mut, Wut und Depressionen live in Wien

Irgendwann im letzten Drittel der Show spricht Trent Reznor doch noch etwas mehr als „Thank you“ zu seinen Fans in der knallvollen Wiener Stadthalle: „Es gibt Tage, an denen mich überwältigende Angst und Depressionen umzingeln. Heute war so ein Tag. Aber es fühlt sich so verdammt gut an, hier zu stehen und mit euch in Kontakt zu kommen.“

Dem Publikum geht es ähnlich. Elf Jahre waren Reznor und seine Band nicht in Wien gewesen. Er und sein hier als Keyboarder mit ihm auf der Bühne stehender Freund Atticus Ross komponierten lieber viel Filmmusik, bekamen zwei Oscars dafür. Jetzt aber hat Reznor wieder Lust auf die großen Bühnen – sicher nicht nur, weil das zumindest für zwei Stunden die Depressionen vertreibt.