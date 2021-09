Nils Frahm: Kreativ mit Muskeln, Blut und Sehnen statt dem Computer

„Wir haben natürlich unseren Stil eingebracht“, sagt Frahm. „Franks Talent ist, wenn ich zu schön klinge, ein Schwert in den Rücken des Ganzen zu rammen. Und wenn Frank sich in seinen abstrakten Geräuschen verliert, bringe ich fokussierte Noten hinein.“

Den Kassetten-Rekorder hat Frahm vor ein paar Jahren erstanden: „Er stammt aus einer Produktion für den Rundfunk im Jemen, wo noch mit Kassettenrekordern gearbeitet wurde. Dann hat sich dort aber der Krieg intensiviert, die Geräte wurden nicht abgenommen und versteigert.“

Dabei zugeschlagen hat Frahm, weil er generell sehr an der Tontechnik der 50er-, 60er- und 70er-Jahre interessiert ist: „Da gab es noch keine Software, die grenzenlose Zaubertricks für die Klangbearbeitung drauf hatte. Wenn ich heute das Rauschen auf der Kassette höre, ist das für mich wie ein Instrument. Da passiert etwas in den Höhen, und dann überlege ich mir, was deswegen in den Bässen zu machen ist.“