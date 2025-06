Nikolaus Kratzer übernimmt 2027 Leitung der Landesgalerie Niederösterreich

Der amtierende Leiter der Niederösterreichischen Landessammlungen, Nikolaus Kratzer, übernimmt mit 2027 die Leitung der Landesgalerie Niederösterreich: Das gab die Kunstmeile Krems am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Die 2022 bestellte künstlerische Leiterin der Landesgalerie, Gerda Ridler, werde "ihren fünfjährigen Vertrag nach einer erfolgreichen und die Landesgalerie inhaltlich wie strategisch stärkenden Amtszeit auf eigenen Wunsch nicht verlängern", heißt es darin. Hinter der Personalie steht eine Zusammenlegung von Kompetenzen - war das 2019 eröffnete, markante Haus in Krems bisher zwar bereits Schaufenster für die Sammlungen des Landes, agierte als Institution aber getrennt davon. "Künftig soll die kulturpolitisch bedeutsame Verbindung zwischen Landesgalerie und Landessammlung strategisch vertieft werden, daher ist die Vereinigung von Sammlungs- und Museumsleitung stimmig", wird Ridler in der Aussendung zitiert. "Ich blicke mit Freude auf die kommenden 18 Monate an der Landesgalerie Niederösterreich, in denen sich meine programmatische Ausrichtung nochmals deutlich zeigen wird." Als aktuelles Beispiel der Anbindung von Sammlung und Landesgalerie kann die Ausstellung zur Künstlerin und Galeristin Christa Hauer gelten, die stark aus deren Nachlass speist, der zu großen Teilen in den Landessammlungen aufbewahrt wird.

Nikolaus Kratzer (1988 geb. in Scheibbs/NÖ) leitet die Landessammlungen Niederösterreich seit 2023. Der promovierte Kunsthistoriker erarbeitete etwa ein Werkverzeichnis der Ton-Raum-Skulpturen des Sound Art-Pioniers Bernhard Leitner und kuratierte - gemeinsam mit Ridler - die laufende Sammlungsausstellung „Unterwegs. Reise in die Sammlung“ in der Landesgalerie. Weiters zeichnete er für Ausstellungen wie „Kunstschätze. Vom Barock bis zur Gegenwart“ verantwortlich. Im Forum Frohner kuratierte er gemeinsam mit Elisabeth Voggeneder „Zens trifft Frohner. Und der Tod lacht mit“. Für das Arnulf Rainer Museum in Baden entwickelte er gemeinsam mit dem international renommierten Kunstsammler Helmut Zambo eine dreiteilige Ausstellungsreihe anlässlich des 95. Geburtstags von Arnulf Rainer.