Die größte deutsche Comic-Auszeichnung geht nach Österreich

In der Kategorie "Bester Comic-Strip" hat der Wiener Zeichner Nicolas Mahler den Max-und-Moritz-Preis des Internationalen Comic-Salons in Erlangen erhalten. Die größte deutsche Comic-Auszeichnung würdigt Mahlers Serie "Flaschko - Der Mann in der Heizdecke" über einen Mann, der nie seine Heizdecke verlässt. Bereits 2006 war der Künstler mit seinem Band "Das Unbehagen" in Erlangen ausgezeichnet worden, damals in der Kategorie "Bester deutschsprachiger Comic".

Die Comic-Künstlerin Anke Feuchtenberger ist in Erlangen mit dem Hauptpreis des Salons - in der Kategorie "Bester deutschsprachiger Comic-Künstler" - ausgezeichnet worden. Der Preis für den besten deutschsprachigen Comic ging an Reinhard Kleist für seine gezeichnete Biografie des Countrysängers Johnny Cash, " Cash - I see a darkness". Der Comic-Salon lockt alle zwei Jahre mehr als 30.000 Fans, Händler, Verleger und Künstler nach Erlangen, die undotierten Preise werden seit 1984 vergeben.