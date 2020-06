Nick Brandt: Durch Ästhetik zum Tierschutz

Die Salzburger Galerie Nikolaus Ruzicska zeigt derzeit die erste Ausstellung von Brandts Fotografien in Österreich: Es sind Bilder aus der jüngsten Werkserie "Across the Ravaged Land" ("Über das verwüstete Land"), die für Brandt den Abschluss einer Trilogie bilden. Gemeinsam mit den Vorgängerwerken "On this Earth" und "A Shadow Falls" können die Titel der Trilogie auch in einem Satz gelesen werden: "Auf dieser Erde fällt ein Schatten über das verwüstete Land".

Brandt macht sich eine der ureigensten Eigenschaften der Fotografie zunutze: Sie hält fest, was zum Zeitpunkt des Betrachtens schon nicht mehr existiert. Hinzu kommt, dass der Fotograf ohne Teleobjektiv arbeitet und sich nahe an die Tiere heranwagt: "Man würde auch kein Porträt eines Menschen aus 30 Metern Entfernung schießen uns sich erwarten, dabei seine Seele festhalten zu können", sagt er.

Tatsächlich haben die Lebewesen in Brandts Fotos so etwas wie "Seele" und Charakter. In den gestochen scharfen Bildern von Löwen, Elefanten, Gnus und anderen Tieren wird der Verlust der Natur damit zu einem ästhetisch ebenso packenden wie bedrückenden Erlebnis.