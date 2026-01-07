Besondere Überraschung für Nézet-Séguin beim Neujahrskonzert
Spürbar frischen Wind brachte Dirigent Yannick Nézet-Séguin ins diesjährige Neujahrskonzert der Philharmoniker. Unter den Erstaufführungen waren zwei Stücke von Frauen - und der Frankokanadier versprühte nicht nur beim abschließenden Radetzkymarsch - den er fast zur Gänze aus dem Publikum dirigierte - viel Lebensfreude.
Eine andere Premiere war weniger offensichtlich. Denn es spielte erstmals - wenn auch kurz - ein Ehepartner eines Neujahrskonzertdirigenten inmitten der Wiener Philharmoniker. Es war der Lebenspartner Nézet-Séguins, der Bratschist und Chorleiter Pierre Tourville, mit dem er seit 2021 verheiratet ist.
Ein Klopfen an der Garderobentür
Auf Instagram erklärte der 50-jährige Maestro das überraschende Bild: "In der Pause des Neujahrskonzerts klopften einige Kollegen der Wiener Philharmoniker an meine Garderobentür und verlangten ohne weitere Erklärung, mit meinem Mann Pierre zu sprechen."
Tourville saß bei dem Konzert im Wiener Musikverein im Publikum, neben seiner Schwiegermutter Claudine Nézet und in der Nähe des Alt-Bundespräsidenten Heinz Fischer.
Als Nézet-Séguin von seinem Bad in der Menge bei der berühmten Zugabe von Johann Strauss Vater auf die Bühne zurückkehrte, stand zu dessen Überraschung Tourville da – mit der Bratsche in der Hand. "Vielen Dank an das Orchester für diesen berührenden Moment!", schreibt Nézet-Séguin. "An einem Tag wie diesem – Musik, Leben und Liebe vereint – mit meinem Mann im Wiener Musikverein zu sein, das werde ich nie vergessen."
Auf der Bühne gab es auch ein kurzes Küsschen für den Überraschungsbratschisten, wie man in Nézet-Séguins Instagram-Posting ebenfalls sehen kann.
