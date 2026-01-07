Besondere Überraschung für Nézet-Séguin beim Neujahrskonzert

Spürbar frischen Wind brachte Dirigent Yannick Nézet-Séguin ins diesjährige Neujahrskonzert der Philharmoniker. Unter den Erstaufführungen waren zwei Stücke von Frauen - und der Frankokanadier versprühte nicht nur beim abschließenden Radetzkymarsch - den er fast zur Gänze aus dem Publikum dirigierte - viel Lebensfreude. Eine andere Premiere war weniger offensichtlich. Denn es spielte erstmals - wenn auch kurz - ein Ehepartner eines Neujahrskonzertdirigenten inmitten der Wiener Philharmoniker. Es war der Lebenspartner Nézet-Séguins, der Bratschist und Chorleiter Pierre Tourville, mit dem er seit 2021 verheiratet ist.

Ein Klopfen an der Garderobentür Auf Instagram erklärte der 50-jährige Maestro das überraschende Bild: "In der Pause des Neujahrskonzerts klopften einige Kollegen der Wiener Philharmoniker an meine Garderobentür und verlangten ohne weitere Erklärung, mit meinem Mann Pierre zu sprechen." Tourville saß bei dem Konzert im Wiener Musikverein im Publikum, neben seiner Schwiegermutter Claudine Nézet und in der Nähe des Alt-Bundespräsidenten Heinz Fischer.