Neues von Prince: Unbekanntes Demo von "Do Me, Baby" veröffentlicht

Vor 40 Jahren veröffentlichte Prince das Album "Controversy". Anlass für die Nachlassverwalter des Popstars, eine bisher unveröffentlichte Version eines der Songs zugänglich zu machen: "Do Me Baby", eines der zentralen Werke des Albums, ist nun in einer Demoversion zu hören, die Prince Jahre vor der Veröffentlichung alleine in seinem Studio aufnahm.