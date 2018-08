Neues Soap&Skin-Album erscheint im Oktober

Ihren Durchbruch hatte Soap&Skin bereits als 19-Jährige gefeiert - mit der Platte Lovetune for Vacuum, die 2009 erschien. Drei Jahre später veröffentlichte die Künstlerin ihr zweites Album, das acht Songs umfassende Narrow. 2016 war Plaschg in Ruth Beckermanns Film „Die Geträumten“ an der Seite von Laurence Rupp zu sehen, in dem die Regisseurin den Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan als Kammerspiel inszenierte. Darüber hinaus steuerte die Musikerin 2017 den Titelsong zur deutschen Netflix-Serie „Dark“ bei.

"Do we heal ?"

"Fear used to be near here", singt Plaschg in "Heal". Die erste Single des neuen Albums From Gas to Solid / you are my friend ist so intensiv, wie es die Musik von Soap&Skin immer ist. "See passed out layers of the past / a bundle of scars", heißt es. Auf ihrer letzten LP Narrow sang sie über Tod und Verlust, von "verfaulter Milch" und einem "schlammbefleckten Himmel". Einer der Songs hieß damals "Boat Turns Toward the Port" - das Boot, das sich in Richtung Hafen dreht.

Mit "Heal" scheint es auf guten Weg dorthin sein. "Do we heal?" fragt die 28-Jährige wieder und wieder. Eine Antwort gibt es nicht. Als jedoch gegen Ende Trompeten zur Musik stoßen, klingt es nach großer Erleichterung. "I have no fear", heißt es.