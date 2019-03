Neues Album von Solange Knowles: Avantgarde in kleinen Dosen

Es ist das Hörerlebnis zur Social-Media-Zeit: Solange Knowles, jüngere und unter Interessantheitsverdacht stehende Schwester der amerikanischen Musik-Köngin Beyoncé, scrollt auf ihrem neuen Album „When I Get Home“ ziemlich entspannt durch die Musik-Timeline, und hält sich mit dem, was sie dort findet, nur so lange auf, wie es Dopamin ausschüttet (das tut es, ordentlich).