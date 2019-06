Neues Buntspecht-Album: Sprachlich verspielt, melodisch verliebt

Wurde das Debütalbum noch minimalistisch und in drei Tagen in einer Gartenhütte eingespielt, gingen die sechs Buntspechte für das Zweitwerk in ein professionelles Tonstudio, wo sie von Produzent Martin Siewert an der Hand genommen wurden.

„Der größte Unterschied zum ersten Album war die Zeit und die schier unbegrenzten Möglichkeiten, die man in so einem Studio hat. Es hat viel mehr Spielraum gegeben, mit den Instrumenten, dem Sound zu arbeiten. Beim ersten Album war die Frage weniger, wie wir klingen, sondern es ging eher darum, das Gefühl zu vermitteln, im Sommer in einem Gartenhaus zu sein“, erklärt Florentin Scheicher.

Und weil die Band diesmal mehr Zeit zur Verfügung hatte, wurden neue Sachen ausprobiert. „Es war für uns extrem beeindruckend, was man da alles einstellen und im Nachhinein bearbeiten kann. Ich habe zum ersten Mal mit Effektgeräten gearbeitet. Trotzdem war es uns wichtig, sich dabei nicht zu verlieren, die Leichtigkeit beizubehalten und am Ende noch nach Buntspecht zu klingen“, sagt Lukas Klein.

Der Entstehungsprozess des neuen Albums sei fließend und dynamisch verlaufen. Einer komme mit einer Idee, danach wird gejammt, werden fehlende musikalische und textliche Teile nach und nach ergänzt. DEN Songschreiber gibt es bei der Band also nicht. Vielmehr wird gemeinsam an den Liedern gebastelt und dabei gerne improvisiert.

Ins Studio ging die Band aber mit einem klaren Plan und mit bereits live erprobten Stücken: „Eigentlich haben wir die Songs, die sich auf dem zweiten Album befinden, alle schon einmal live gespielt. Bei uns verändern sich Lieder mit der Zeit, können von Konzert zu Konzert anders klingen. Wir sind sehr verspielt und probieren immer etwas Neues aus“, sagt Florentin Scheicher.