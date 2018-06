Neues von Christina Aguilera: Kampfsingen um den nächsten Stream

Sechs Jahre ist das letzte Album von Christina Aguilera her; kaum je hat sich das Business in einer derartig kurzen Zeitspanne so radikal gewandelt. Liberation nun ist das erste Aguilera-Album im Streamingzeitalter.

Und es reagiert darauf genauso ängstlich wie große Teile des Pop.

Alben sind immer mehr Bausteinangebote für den Streamingdienst: Immer weniger hören eine Songzusammenstellung ganz durch, sondern es bleiben – mit Glück – Einzelsongs im Stream hängen.

Viele Stars früherer Zeiten, so auch Aguilera, suchen ihr Heil nun darin, so breit wie möglich zu feuern – um die Chance zu haben, in möglichst viele Playlists hineinzurutschen. Der Kampf um die Aufmerksamkeitsspanne wird immer unerbittlicher geführt.

Die biegsame Stimmakrobatik des ehemaligen Kinder-, dann Gesangsstars, der einst so etwas wie die erwachsenere Britney Spears war, hüllt sich daher in zwiebelschalenhaftes Stilgemixe: Von Rap-Gestus („Accelerate“) über 80er-Schrecken („Masochist“) und Soul („Unless It’s With You“), Hispanic-Sounds („Right Moves“) bis, sehr häufig, mit dickem Pinsel aufgetragener Balladenemotion.