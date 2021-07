Neuer Trailer: Mehr Action vom Österreich-"Bond"

Mit deutlich mehr Action stimmt der neue Trailer zu " Spectre" auf das nächste James-Bond-Abenteuer ein, das im November in die Kinos kommt. In dem einminütigen Film, der in der Nacht auf Mittwoch bei den NBA Finals im US-Fernsehen gezeigt wurde, stellt James Bond ( Daniel Craig) in typischer Agenten-Manier mit schnellen Sportwagen und Hubschraubern seinen Gegnern nach.

In einer Szene des zum Teil in Österreich gedrehten Actionfilms legt ein Flugzeug eine spektakuläre Landung in einem verschneiten Wald hin. Im März hatten die Macher des 24. Bond-Films den ersten 007-Trailer mit nur wenig Action ins Netz gestellt. Das Gesicht von Oscar-Preisträger Christoph Waltz, der den Bösewicht Oberhauser spielt, ist auch jetzt nur im Schatten zu sehen. Als "Bond-Girls" kommen Lea Seydoux und Monica Bellucci in dem neuen Trailer vor. Mit verführerischer Stimme stellt sich Craig als " Bond, James Bond" Bellucci vor.