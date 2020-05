Freakshow vom Feinsten

Dreißig Jahre ist es her, seit der legendäre Ex-Polizist Max Rockatansky den Staub der Wüste aufwirbelte. Sein längst verkulteter Rachefeldzug als "Mad Max" hatte 1979 begonnen, den australischen Billigfilm in einen Super-Hit verwandelt – und Mel Gibson in den Status des Weltstars erhoben. Es folgten zwei weitere Filme, und dann war Schluss mit "Mad Max".

Sein Regisseur George Miller hat seitdem einiges zur jugendfreien Kinounterhaltung beigetragen – gelungenen Witzigkeiten wie "Ein Schweinchen namens Babe" etwa, oder "Happy Feet".

Doch "Mad Max" ließ Miller nicht los, und jetzt, im Alter von 70, kehrte er triumphal zu seiner staubigen Roadmovie-Apokalypse zurück. "Mad Max – Fury Road" spielt in der Oberliga extravaganter Blockbuster-Unterhaltung – angesiedelt irgendwo zwischen Ben Hur und Metallica – und entfesselt mit ungehemmter Wollust seine Schauwerte. Die Sandwüste Namibias bietet spektakuläre Kulisse für eine gigantische, zweistündige Verfolgungsjagd – und nur in wenigen Momenten wird Luft geholt. Anstelle von Mr. Gaga Gibson engagierte Miller den umsichtigen Briten Tom Hardy, dessen blaue Augen auch dann noch vielsagend blicken, wenn er mit dem Kopf nach unten hängt. An seiner Seite lenkt die einarmige Charlize Theron als kahlgeschorenes Alpha-Weibchen Furiosa mit Bleifuß einen riesigen Lastwagen durch die Sandstürme.