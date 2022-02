Neuer Emmerich-Blockbuster: "Keine Angst. Wir sitzen im Kino“

In Ihrem Film sind es keine Aliens, sondern eine wildgewordene Technik, die sich gegen die Natur richtet. Ist das auch als Plädoyer für den Umweltschutz zu sehen?

Aus diesem Grund haben wir ein Ausgangsszenario gewählt, das plausibel ist. Das Publikum soll mitbekommen, dass auch in der realen Welt Technologie und Natur schnell aus dem Ruder laufen können, wenn wir nicht gegensteuern. Wenn uns in einem Film Aliens entgegenkommen, dann weiß man sofort, dass man sich in einer Sci-Fi-Welt befinden, in der sowieso alles möglich ist. Aber genau diesen Effekt wollten wir verhindern. Wenn ein Film auch so etwas wie eine Seele haben soll, muss er von normalen Menschen und deren Gefühlen handeln. Nur große Zerstörungsbilder bewegen niemanden.