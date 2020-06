Neuer Besucherrekord im Jüdischen Museum Wien

2014 war das bisher erfolgreichste Jahr in der Geschichte des zur Wien Holding gehörenden Jüdischen Museums. Insgesamt haben mehr als 115.000 Menschen im Vorjahr Ausstellungen und Veranstaltungen besucht - eine Steigerung von 15 Prozent im Vergleich zu 2013. Das teilte das Museum am Montag mit. Erfolgreich war unter anderem die Schau zu Amy Winehouse.

Im Palais Eskeles - dem Hauptstandort - und im Museum am Judenplatz konnten insgesamt rund 108.000 Besucher empfangen werden. Weitere 7.000 Gäste nutzten die Vermittlungsangebote im Stadttempel bzw. besuchten die Bibliothek des Jüdischen Museums. Entscheidenden Anteil am Publikumserfolg hatte die Ausstellung " Amy Winehouse. Ein Familienporträt" am Judenplatz mit rund 22.000 Besuchern. Groß war das Interesse laut Aussendung auch bei den Ausstellungen "Weltuntergang. Jüdisches Leben und Sterben im Ersten Weltkrieg" sowie "Kosher for... Essen und Tradition im Judentum".

"Die neue permanente Ausstellung 'Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute' wird vom Publikum sehr gut angenommen - seit Beginn der Präsentation im November 2013 haben sich mehr als 78.000 Menschen mit dieser ambitionierten Präsentation der österreichischen jüdischen Geschichte auseinandergesetzt", betonte Museumsdirektorin Danielle Spera.