Neue "Star Wars"-Episode kommt 2015

Die neueste Episode der legendären Weltraum-Saga "Star Wars" soll am 18. Dezember 2015 in die US-Kinos kommen. Die Walt Disney-Studios gaben am Donnerstag das Startdatum für die von Fans sehnlich erwartete Fortsetzung der Science-Fiction-Reihe bekannt. Damit setzte das Unternehmen Spekulationen ein Ende, wonach der Kinostart auf das Jahr 2016 verschoben worden sei.

Die Dreharbeiten sollen laut Disney im kommenden Frühjahr in den Pinewood-Studios bei London beginnen. Regie führt J.J. Abrams, der bereits für "Mission Impossible III" und "Star Trek" verantwortlich zeichnete.

Die Weltraum-Saga um Han Solo, Luke Skywalker, Prinzessin Lea und ihre Freunde hat seit ihrer Premiere 1977 geschätzte 4,4 Milliarden Dollar eingespielt. Die sechste und bislang letzte Folge kam 2005 in die Kinos. Disney hatte im vergangenen Jahr die Produktionsfirma des " Star Wars"-Schöpfers George Lucas übernommen und mindestens drei neue Episoden angekündigt, die im Abstand von jeweils zwei bis drei Jahren in die Kinos kommen sollen.