Neue Staffeln im ORF

Mehrere beliebte US-Serien gehen diesen Herbst zu Ende. Der ORF zeigt die finalen Folgen von "Desperate Housewives", " CSI Miami", "Dr. House" u. a. Ein Überblick. Ab 26. August: Start der zehnten und letzten Staffel von " CSI Miami" mit David Caruso und Team.

Ab 27. August: Die letzten Folgen von "Desperate Housewives" in Doppelfolgen. Ein Rückblick auf die siebente Staffel erwartet das Fernsehpublikum bereits am 20. August mit der Auftakt- und Finalfolge. Die Folgen der sechsten und siebten Staffel werden von 20. August bis 24. September ab 0.15 Uhr wiederholt.

Ab 1. September: Start der 23. Staffel " Die Simpsons" sowie neuer Folgen von " The Big Bang Theory". Neue Folgen der neunten Staffel "Two and a Half Men" mit John Cryer und Ashton Kutcher.

Ab 3. September: Die letzten Folgen der achten Staffel "Dr. House".

Ab 5. September: Neue Folgen der vierten Staffel der US-Erfolgsserie "The Mentalist".