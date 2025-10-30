„Down Cemetery Road“: Emma Thompson als kratzbürstige Detektivin

Sarah befindet sich gerade im Vorspiel zu einem vielversprechenden Schlagabtausch mit dem trefflich unguten Dinnergast Gerard, mit dem ihr Mann eigentlich Geschäfte machen will, als plötzlich eine gewaltige Detonation den Clinch beendet. In ihrer Oxforder Nachbarschaft ist ein Haus durch ein Gasleck explodiert. So heißt es zumindest.

Sarah will der einzigen Überlebenden, dem kleinen Mädchen Dinah, tags darauf eigentlich nur eine Karte ins Spital bringen, aber sie wird abgewimmelt. Die Kunstrestauratorin lässt aber nicht locker und tappt in immer verdächtigere Situationen. Deswegen holt sie sich Hilfe bei einem Detektivbüro. Joe Silverman, von seiner Frau wegen überbordender Schulden gepiesackt, übernimmt den Fall mit Freuden.