Neue Medien machen alte Musik bekannt

Harmonie zwischen Barock und Internet: Die österreichische Lautenistin Christina Pluhar sieht in den neuen Medien eine geeignete Plattform für die Alte Musik. "Wir nutzen Facebook und My Space. YouTube ist ganz wichtig für die Verbreitung", sagte die 1965 geborene Musikerin am Montag der dpa. Allerdings dürfe das nicht zur Obsession werden. "Es gibt Musiker, die glauben, das ist wichtiger als Musik. Dieser Meinung bin ich nicht."