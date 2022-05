Neu in der Ruhmeshalle: Dolly Parton ist nun doch dabei

Country-Pop-Ikone Dolly Parton (76) wollte ihre Nominierung für die „Rock ’n’ Roll Hall of Fame“ höflich ausschlagen – sie befand, dass sie diese Ehre nicht verdient habe, schrieb sie im März auf Instagram. Die in Cleveland, Ohio, beheimatete Institution wollte den bereits laufenden Auswahlprozess aber nicht stoppen - und nahm Parton dennoch auf. Parton akzeptierte, gefeiert wird am 5. November in Los Angeles.

Neben der auch abseits der Country-Szene hoch populären Sängerin und Songwriterin, die immer wieder auch durch Charity-Projekte auf sich aufmerksam macht, verkündete die Ruhmeshalle am Mittwoch noch zahlreiche weitere neue Mitglieder. In der Kategorie "Performer" sind dies 80er-Star Pat Benatar ("Love is a Battlefield"), die ebenfalls in den 80ern zu Ruhm gekommenen Gruppen Duran Duran und Eurhythmics, der Rapper Eminem, Dolly Parton, "Schmusesänger" Lionel Richie und Soft-Pop-Ikone Carly Simon.

Die Rocktruppe Judas Priest und das Produzentenduo Jimmy Jam & Terry Lewis wurden zusätzlich noch für ihre "Musical Excellence" ausgezeichnet. Allan Grubman, Manager und begründer der "Hall of Fame", der Talentescout und Manager Jimmy Iovine sowie die HipHop-Produzentin Sylvia Robinson wurden mit dem "Ahmet Ertegun Award" ausgezeichnet. Harry Belafonte und die Blues-Gitarristin Elizabeth Cotten wurden für ihren Einfluss auf spätere Musikergenerationen geehrt.