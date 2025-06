Popsängerin Ness, Starmania und die „unheilige“ Genugtuung

Ohne Lampenfieber

Schon als Kind liebte Ness „Geboren um zu leben“. „Meine Oma hat mir das Lied auf meinen iPod gespielt, und es hat mich ganz tief berührt. Der Song gibt unheimlich viel Kraft.“

Viel Kraft brauchte Ness wieder, als die Corona-Pandemie ausbrach: „Psychisch ging es mir damals gar nicht gut. Ich hatte das Gefühl, dass ich schlecht bin und nichts kann, dass mein Leben vorbei ist.“ Die Oma meldete Ness heimlich für Starmania an und legte damit den Grundstein für die Karriere der Enkelin. „Ich bin ihr so dankbar. Obwohl ich damals unglaubliches Lampenfieber hatte. Deshalb war die Pandemie bei Starmania kein Feind. Wir hatten nämlich kein Publikum im Saal. Es waren nur die Kameras da, und ich musste niemandem in die Augen schauen.“

Das Lampenfieber hat Ness mittlerweile abgelegt, sie freut sich auf ihre Tournee im November und hat als Vorbote einer EP gerade den Song „Leben überleben“ veröffentlicht. Darin beschwört sie die Kraft der Gemeinsamkeit und des gegenseitigen Unterstützens. Zwei andere neue Songs, „Vergesslich“ und „Ozean“, hat sie ihrer Ex-Freundin gewidmet.