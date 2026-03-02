„Man wird oft beschimpft“: Sängerin Nana Falkner spricht Klartext

Kaum hatte Nana Falkner im Herbst ihren Song „Blickkontakt“ ins Netz gestellt, regnete es böse Kommentare von Männern. Darin beschreibt die Sängerin, wie sie von einem Mann angegangen wird, der ihr Lächeln nach einem Blickkontakt als Einladung versteht, sie anzugrapschen. Leicht und ironisch trägt Falkner das vor. So, dass das kritische Thema perfekt in ihr eben erschienenes Debüt-Album „Selbstgespräche“ passt. Die Wienerin wollte mit den oft nur mit Piano oder Ukulele aufgenommenen Liedern, in denen sie feministische Themen anspricht und vom Erwachsenwerden erzählt, bewusst gute Laune verbreiten. „Bisher waren meine Songs alle sehr schwer“, erklärt sie im KURIER-Interview. „Deswegen fand ich es interessant, dass ,Blickkontakt‘ solche Wellen geschlagen hat. Für mich war das nur ein kurzes Lustigmachen über Männer. Denn dieser Vorfall in der U-Bahn ist eine Lächerlichkeit im Vergleich zu dem, was mir davor passiert ist.“

Falkner thematisierte Auswirkungen eigener Traumata um sexuellen Missbrauch früher in viel düstereren Songs – speziell in dem berührenden „Don’t Say Anything“: „Das war der erste Song, in dem ich plakativ darüber geredet habe. Davor habe ich alles in Metaphern gepackt, dass man es nicht versteht. Aber dann dachte ich: Ich will nicht mehr das Opfer sein, ich gehe in Therapie, ich kann das nicht mehr ignorieren. Denn wenn man es mit derartigen Traumata zu tun hat, ist es oft so, dass man es zuerst nicht genau weiß. Der Körper spürt es, man hat Depressionen, weiß aber nicht wieso. Ich wollte aufhören, in Selbstmitleid zu baden, und lernen, mit diesen Erfahrungen meinen Weg zu gehen.“

Hass ignorieren Es war wohl überlegt, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Falkner wollte das Thema enttabuisieren und die vielen Frauen, die ihr erzählen, Ähnliches erlebt zu haben, bestätigen, dass der Schritt wichtig war. Den Hass, der ihr deshalb von manchen Männern entgegenschlägt, kann Falkner mittlerweile ignorieren. Manchmal postet sie auch auf Instagram kurze neue Songs, in denen sie die bösesten Kommentare aufzeigt und selbst kommentiert. Eine dicke Haut, sagt die 27-Jährige, die als Fitnesstrainerin arbeitet, und die Aufnahmen für „Selbstgespräche“ mittels Crowdfunding finanziert hat, habe sie sich schon früher zugelegt. Nachdem sie in der Schule vor Publikum „Wer hat die Kokosnuss geklaut?“ singen durfte, war ihr klar: „Ich werde Sängerin!“ Sie lernte Klavier, trat als Teenager mit der Band ihres Bruders auf, machte eine Musicalausbildung, weil sie auch das Tanzen liebte. Sie spielte in „Blues Brothers“ und hätte nach der Schule beinahe eine Rolle in „Miss Saigon“ bekommen. Doch bei den Proben verletzte sie sich am Knie und konnte nicht weitermachen.

Falkner ging nach Basel und startete als Straßenmusikerin: „Dabei überwiegen zwar die schönen Momente, aber man wird oft auch beschimpft. Sie schreien, das klingt nicht gut, oder wer glaubst du, dass du bist. Manche klauen dir auch das Geld aus dem Hut. Und einmal, da war ich wieder in Wien und bei den U-Bahn-Stars, wurde ich sogar angespuckt.“