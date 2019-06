"Mystery Hunt": Ab 21. August in der Albertina

" Mystery Hunt" ist ein zu hundert Prozent analoges Produkt in Form einer Box, gefüllt mit hochwertigen Umschlägen in klassischem Design. Die Briefkuverts beinhalten Aufgabenstellungen, die sowohl den Intellekt fordern, als auch soziale Kompetenz und die Zusammenarbeit in der Gruppe. Das Spiel eignet sich speziell für Team Building-Aktivitäten mit kulturellem Anspruch und für ein besonderes Erlebnis unter Freunden oder in der Familie. Gespielt werden kann in Gruppen ab 4 Personen und ab einem Alter von 15 Jahren.