Musikverein: "Die Winterreise" als Gothic-Trip und Psycho-Thriller

Einem der aufregendsten Interpreten von Franz Schuberts Liedern, dem Bariton Matthias Goerne, widmet der Musikverein einen Schwerpunkt. Mit dem Pianisten Daniil Trifonov führte er an zwei Abenden die Liederzyklen „Winterreise“ und „Die schöne Müllerin“ auf. Heute folgt „Der Schwanengesang“. Goerne übertrifft seinen Ruf trotz schwerer Erkältung – die Taschentücher liegen im Klavier bereit und werden ausführlich genutzt. Davon nimmt aber die Interpretation keinen Schaden. Denn Goerne lebt vor, was er singt.

Was heißt singt? In absoluter Wortdeutlichkeit changiert sein Vortrag zwischen bedrohlichem Flüstern und Sprechen, bei manchen Versen schwingt er seine kraftvolle Stimme dramatisch opernhaft auf. Das Spektrum, das dieser Bariton von dämonischem Falsett bis zu tiefsten Basstönen abdeckt, scheint keine Grenzen zu kennen. Das gilt auch für seinen Partner. Trifonov lässt Wilhelm Müllers Verse im besten Wortsinn zu Tönen werden. Bei „Erstarrung“ lässt er psychodelische Klänge in dumpfen Donner übergehen. Eine trügerische Idylle zaubert er um den „Lindenbaum“. Wie in Zeitlupe zelebriert er den Weg des lyrischen Ichs („Das Wirtshaus“). Die Endstation beim „Leiermann“ lassen Sänger und Pianist zum schaurig schönen Gothic Trip werden.