Musiklegende James Last wurde notoperiert

Musiklegende James Last (85) ist wegen einer akuten Darmentzündung notoperiert worden. "Durch den Eingriff konnte er gerettet werden", sagte sein Manager und Leibarzt Bodo Eckmann der deutschen Bild-Zeitung. "Die Situation war hochdramatisch."

Auch Bandleader und Komponist Last selbst äußerte sich: "Mit 85 Jahren kann man schon mal krank werden. Aber dieses Erlebnis zeigte mir: Auch mich kann es einmal treffen."

Er sei vor wenigen Wochen in den USA operiert worden, sagte seine Managerin der Nachrichtenagentur dpa. Inzwischen sei Last aber in Hamburg und bereite sich auf seine Tour vor, die im März 2015 starten soll. "Wir sind alle sehr froh." Die Ärzte hatten bei Last eine Divertikulitis - eine akute Entzündung des Dickdarms - diagnostiziert.

