Musiker Van Morrison will gegen Kulturlockdown klagen

Der Musiker Van Morrison will gegen das Verbot von Live-Konzerten in Nordirland vor Gericht gehen. Der 75-Jährige hat sich bereits zuletzt als Kritiker von Coronamaßnahmen positioniert und mehrere Songs geschrieben, die die Lockdowns kritisieren. Nun hat er laut dem lokalen Sender RTE in einem Brief rechtliche Schritte angekündigt. Das Veranstaltungsverbot sei seiner Ansicht nach rechtlich nicht haltbar und basiere "nicht auf glaubwürdiger wissenschaftlicher Erkenntnis".