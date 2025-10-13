Komponierte für "Kommissar Rex": Musiker Gerd Schuller gestorben

Der österreichische Musiker Gerd Schuller ist laut Medienberichten im Alter von 72 Jahren verstorben. Das gab die Familie des gebürtigen Villachers am Sonntag bekannt. In Graz, wo er zunächst als Musiker am Schauspielhaus Graz wirkte, studierte er Jazz-Klavier.

Er spielte unter anderem mit der Band STS und mit Boris Bukowski, zudem produzierte er die Musik für Werbespots weithin bekannter Marken und komponierte die Erkennungsmelodien für Radio- und TV-Magazine, wie das ORF-Magazin "Report" und Serien wie "Kommissar Rex" und "Schlosshotel Orth".

Er unterrichtete an der Grazer Universität für Musik und darstellender Kunst Keyboard und Popkomposition. 2009 komponierte Schuller das „Paulus Pop Oratorium“, das in Graz uraufgeführt wurde. 2008 erhielt er das Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark.