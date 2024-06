Musiker Dario G gestorben

Mit Liedern wie "Sunchyme" und "Carnaval de Paris" prägte er die 1990er. Nun ist der Musiker Paul Spencer, der unter dem Namen Dario G auftrat, im Alter von 53 Jahren gestorben. "Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Paul Spencer heute bekannt", hieß es in einer von seiner Familie auf Instagram geposteten Nachricht.

Mit seinem Musikprojekt Dario G schuf er einige große Dance-Hymnen. "Carnaval de Paris" wurde zur Fußball-WM 1998 veröffentlicht und galt als inoffizielle Hymne. Das Musikprojekt, das zwischenzeitlich ein Trio war, veröffentlichte auch Lieder wie "Voices" und den Song "Dream To Me", der sich auf "Dreams" von The Cranberries bezog.