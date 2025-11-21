Wiener Staatsoper: Ein musikalisches Meisterwerk, tolle Stimmen und ein rotierendes Holzgerüst

Die beste Nachricht zuerst. Francis Poulencs Meisterwerk „Dialogues des Carmélites“ wird wieder an der Staatsoper gespielt.

Die wahre Geschichte der Nonnen, der Märtyrerinnen von Compiègne, die während der Französischen Revolution im Juli 1794 hingerichtet wurden, inspirierte die deutsche Schriftstellerin Gertrud von Le Fort zum Roman „Die letzte am Schafott“. Ihr französischer Kollege Georges Bernanos schuf daraufhin das Drehbuch „Dialogues des Carmélites“. Francis Poulenc vertonte es zur gleichnamigen Oper. In deren Zentrum steht die junge Adelige Blanche de la Force, die glaubt, ihren Frieden im Kloster zu finden.

Das Faszinierende an diesem Werk ist, wie Sprache und Musik einander bedingen. Das ist in der aktuellen Spielserie zu erleben.