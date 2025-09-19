Operette als furioses Spektakel: „Stadt der Teufel“ bei den Musiktheatertagen

Regisseurin Marielle Sterra und Dramaturg Dennis Depta führen mit ihrer Berliner Musiktheatertruppe glanz&krawall im Rahmen der Musiktheatertage vor, wie man Operette zu einem furiosen Spektakel werden lässt. Für ihre Produktion „Stadt der Teufel“ verschränken sie Elemente aus Michail Bulgakows Roman „Der Meister und Margarita“ mit Franz von Suppés beinahe in Vergessenheit geratener Operette „Teufel in der Stadt“, Kritik am Kapitalismus und am Kulturbetrieb inklusive.

Im Zentrum steht Margarita aus Bulgakows Roman. Sie ist Schriftstellerin und sucht dringend einen Muserich. Kater Behemoth aus dem Gefolge des satanischen Voland führt sie zu seinem Chef. Sie wird dessen Ballkönigin und Voland ihr Muserich. Sarah Taylor Ellis (Synthesizer) verbindet mit ihrer Band (E-Gitarren und Schlagzeug) rockige Rhythmen mit Suppés Melodien.

Glanzzeiten Ästhetik und Konzept erinnern an die Glanzzeiten der Volksbühne. Frank Castorf lässt grüßen. Nur dessen Stilmittel vierte Wand und Live-Kamera gibt es nicht. Aber scharfe, starke, an Wien angepasste Texte. So begrüßt Voland (eindrucksvoll: Cora Peter Frost) mit „Servas die Madeln, servas die Buam“. In der Operette rebellieren die Teufel gegen ihren Chef. Das ist auch bei glanz&krawall so.