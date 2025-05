Tanz-Uraufführung "Musique" im Strauss-Jahr: Schweben im Dreivierteltakt

Von Silvia Kargl

Wie stellt sich die viel beschworene Walzerseligkeit ein? Dieser Frage gehen die Choreografin Mathilde Monnier, die Pianistin und Komponistin Judit Varga und das Dance On Ensemble mit Tänzerinnen und Tänzern über 40 in der Uraufführung von „MUSIQUE – In the Spirit of Johann Strauss. The Missing Step“ im Volkstheater nach. Das Tanztheaterstück entstand als Auftragswerk in Kooperation von Johann Strauss 2025 Wien mit ImPulsTanz.