Trauer um Hitkomponist (75): Er schrieb für Madonna und Whitney Houston

Der amerikanische Komponist Billy Steinberg, der Welthits wie "True Colors", "Like A Virgin" und "Eternal Flame" für Stars wie Cyndi Lauper, Madonna und die Bangles komponierte, ist tot. Laut internationalen Medienberichten wurde er 75.

Steinberg komponierte gemeinsam mit Tom Kelly laut NME auch Hits wie "So Emotional" für Whitney Houston, "I'll Stand by You" für die Pretenders und "I Drove All Night" für Roy Orbison and Lauper. Er galt als einer der erfolgreichsten Songschreiber der 1980er und 1990er.