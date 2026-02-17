Trauer um Hitkomponist (75): Er schrieb für Madonna und Whitney Houston
Der amerikanische Komponist Billy Steinberg, der Welthits wie "True Colors", "Like A Virgin" und "Eternal Flame" für Stars wie Cyndi Lauper, Madonna und die Bangles komponierte, ist tot. Laut internationalen Medienberichten wurde er 75.
Steinberg komponierte gemeinsam mit Tom Kelly laut NME auch Hits wie "So Emotional" für Whitney Houston, "I'll Stand by You" für die Pretenders und "I Drove All Night" für Roy Orbison and Lauper. Er galt als einer der erfolgreichsten Songschreiber der 1980er und 1990er.
Geboren 1950, wuchs Steinberg im kalifornischen Palm Springs auf. Während seines Literaturstudiums in New York begann er mit dem Schreiben von Liedern. Nach eigenen Darstellungen half es ihm dabei, über Panikattacken hinwegzukommen. 1981 begann er die Zusammenarbeit mit dem Songwriter Tom Kelly, mit dem er über Jahrzehnte hinweg mehr als 150 Songs schrieb. Auf Instagram sprach Cyndi Lauper Steinbergs Angehörigen und Freunden ihr Beileid aus.
