Mitbegründer der Band Supertramp: Rick Davies gestorben
Sänger und Komponist von Hits wie “Goodbye Stranger” und “Bloody Well Right” starb 81-jährig.
Rick Davies, der mit der Band Supertramp große Erfolge feierte, ist tot. Der Sänger und Komponist von Hits wie “Goodbye Stranger” und “Bloody Well Right” starb 81-jährig an Krebs, wie internationale Medien berichten. Davies hatte die Band mit Roger Hodgson gemeinsam gegründet.
Ihr erfolgreichstes Album war "Breakfast in America" (1979). Später verließ Hodgson die Band und man führte bis zuletzt Prozesse um Einnahmen. Davies führte die Band bis 2002 weiter.
