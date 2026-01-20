Midnight-Oil-Mitgründer: Rob Hirst mit 70 Jahren gestorben

Rob Hirst, Schlagzeuger, Songwriter und Mitbegründer der australischen Rockband Midnight Oil, ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Wie die Band auf ihren sozialen Kanälen bekannt gab, starb Hirst friedlich und "im Kreis seiner Liebsten", nachdem er fast drei Jahre lang gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs gekämpft hatte. Auf Instagram schrieben die Bandkollegen um Frontmann Peter Garrett: "Nach fast drei Jahren heldenhaftem Kampf ist Rob nun frei von Schmerzen – ein winziger Lichtschimmer in der Wildnis." Hirst war nicht nur das rhythmische Rückgrat der Band, sondern auch als Songwriter an vielen ihrer größten Hits beteiligt, darunter "Beds Are Burning", "Blue Sky Mine" und "Read About It".

Die Gruppe hatte sich 1976 in Sydney formiert und war in den folgenden Jahrzehnten mit politisch und sozial engagierten Rock-Songs weltweit berühmt geworden. Speziell in dem Hit "Beds Are Burning" kritisierte Midnight Oil die Vertreibung und die schlechten Lebensbedingungen der australischen Ureinwohner und forderte die Rückgabe ihres Landes. Der Song wurde zu einer Hymne für die Rechte der indigenen Bevölkerung Australiens.